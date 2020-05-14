МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" 20 мая в форме заочного голосования обсудит вопрос о рекомендации по размеру дивидендов по результатам 2019 года, говорится в материалах компании.

"Дата проведения заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: 20 мая 2020 года… О распределении прибыли ПАО "Газпром" по результатам 2019 года… О рекомендациях по размеру, срокам, форме выплаты годовых дивидендов по акциям общества и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов", — отмечается в сообщении.

В повестку заседания включены также вопросы о созыве годового собрания акционеров "Газпрома".