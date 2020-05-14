МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Российский газовый экспортер "Газпром" переводит строительство трубопровода "Северный поток — 2" в финальную стадию в ближайшее время, сообщает агентство Bloomberg.

На спутниковых снимках немецкого порта Мукран, которые были опубликованы Planet Labs inc., видно, что секции газопровода, находившиеся в хранилище неподалеку от гавани, переместили на пристань с краном для их погрузки.

Плавучий трубоукладчик "Академик Черский", который вышел в феврале текущего года из порта "Находка" для строительства газопровода, встал на якорь в пяти километрах от порта.

Агентство поясняет, что Мукран является логистическим центром строительства российского газопровода "Северный поток — 2".