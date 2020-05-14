МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Иркутскэнерго" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2019 года, сообщается в материалах компании.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Иркутскэнерго" принять следующее решение… Прибыль в размере 12 528 268 тыс. рублей, полученную по результатам 2019 года, не распределять, годовые дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Иркутскэнерго" не выплачивать", — приводится в сообщении соответствующая рекомендация.

По итогам 2017 и 2018 годов акционеры "Иркутскэнерго" также решили не выплачивать дивиденды.

"Иркутскэнерго" — энергокомпания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы. Входит в "Эн+ Груп". Установленная электрическая мощность электростанций компании составляет 12,9 ГВт.