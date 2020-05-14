МИНСК, 14 мая — ПРАЙМ. Цена на российский природный газ для Белоруссии должна быть снижена, поскольку РФ продает его в Европу "в это непростое время" до 70 долларов за тысячу кубометров, в то время как Минск продолжает покупать по 127 долларов, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.

Как передает госагентство Белта, белорусский лидер в четверг принял с докладом премьера Сергея Румаса.

"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европу в это непростое время до 70 долларов: 65-68 долларов, но никак не 127 долларов, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем?… Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне – ред.), что Германии продают природный газ до 70 долларов, как у меня информация, там по-разному было, но никак не 127 долларов, как для Беларуси", — сказал Лукашенко.

По словам Румаса, Белоруссия в мае планирует провести переговоры с "Газпромом" по вопросу снижения цены на поставляемый природный газ, причем республика готовится подкрепить свою позицию цифрами, показывающими доходность российской компании от поставок Минску.

"На май запланированы переговоры по вопросу цены на природный газ с российским "Газпромом", белорусскую сторону будет представлять посол Владимир Семашко", — приводит слова Румаса госагентство Белта.

Как подчеркнул глава правительства, у белорусской стороны "есть все основания показать на цифрах, что цена 127 долларов по доходности для "Газпрома" превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья".

Румас также заявил, что в переговорах с "Газпромом" Минск не требует "интеграционной скидки" на российский газ или снижения его стоимости до уровня цены для регионов РФ.

"Белорусы хотят справедливой цены, которая обеспечивает такую же доходность для "Газпрома", как поставки на другие рынки. То есть в цене, переговоры по которой мы ведем, нет никакой интеграционной скидки — то ли в Союзном государстве, то ли в Евразийском экономическом союзе", — сказал он.

При этом, по данным агентства, "он подчеркнул, что Беларусь не ведет речь об установлении некой льготной цены на газ или ее снижении до уровня цены для российских регионов".