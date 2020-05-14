МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Спрос на топливо в России может стабилизироваться в середине-конце третьего квартала при условии отсутствия второй волны пандемии коронавируса, сообщается в материале института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК), подготовленном для РИА Новости.

Как указывается в материале, эксперты Refinitiv ожидают восстановления в первую очередь спроса на дизельное топливо за счет первоочередного запуска промышленного и строительного секторов.

А вот спрос на автомобильный бензин пока будет находиться под давлением и восстановления стоит ожидать только в случае окончательной отмены режима самоизоляции, а также восстановления сезонных внутренних частных перевозок.

"Восстановления до "нормального" состояния рынка пока ждать не приходится. Но при условии отсутствия "второй волны" эпидемии, возможно, в середине-конце третьего квартала мы увидим стабилизацию спроса на российском рынке", — говорится в материале.

По оценке экспертов Refinitiv, спрос на дизельное топливо за первые четыре месяца 2020 года сократился на 7%, а на автомобильный бензин – на 11%. При этом самое существенное сокращение произошло именно в апреле – на 16% и более чем 30% соответственно, сообщил руководитель отдела анализа и маркетинговых исследований компании Александр Шкурин.

"В стоимостном выражении за четыре месяца с учетом средних цен по РФ сокращение составило 10% и 3% соответственно. Нивелирование сокращения для автомобильного бензина в первую очередь связано с ростом средних оптовых цен на автомобильный бензин", — также сообщается в материале.

Рост спроса на бензин в РФ составляет примерно 5-6% ежедневно, отметил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша в материале ИРТТЭК.

По данным Аркуши, в начальный период, когда режим самоизоляции и нерабочих дней только был введён в РФ, падение спроса по бензину достигало 70%. "Сейчас ситуация постепенно нормализуется, рост спроса составляет примерно 5-6% ежедневно. На сегодняшний день спрос, примерно, на 30% ниже нормального для этого сезона уровня", — сказал он.

В этой ситуации компании, естественно, начинают снижать производство, отмечает Аркуша. "Поэтому в последние две недели на фоне падения производства и восстановления спроса появился довольно большой неудовлетворенный спрос на топливо. Это приводит к заметному росту оптовых цен", — пишет он.

Так, по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, за период с 20 апреля по 12 мая цена биржевых сделок на поставки бензина марки Регуляр-92 выросла с 40,3 тысячи до 42,4 тысячи рублей за тонну, бензина Преимум-95 – с 41,1 тысячи до 43,3 тысячи рублей за тонну и дизтоплива – с 43,1 тысячи до 44,7 тысячи рублей за тонну. Пропорционально выросли цены и на внебиржевом рынке, также заметил эксперт.

"Цены не достигли максимальных значений, после которых начинается повышение розничных цен, но тенденция налицо. Регуляторы – Минэнерго и ФАС – уже реагируют на проблему неудовлетворённого спроса и увеличения цен, принимая решения об увеличении объёма производства", — сказал Аркуша.

Когда рынок вернётся к равновесному состоянию, президент РТС предсказывать не стал. "Мы впервые оказались в такой ситуации. Сейчас отменяют карантин, но всё равно многое не работает, перевозки так или иначе сокращаются. Будет вторая волна (пандемии коронавируса — ред.) или нет. Пока мы видим тенденцию возвращения к нормальной жизни, сколько это продлится – кто знает", – заключил Аркуша.