МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Интер РАО" перенес рассмотрение вопроса об утверждении стратегии группы до 2025 года с перспективой до 2030 года на период третьего квартала, компания проведет новые оценки и включит в стратегию стресс-сценарии, следует из её материалов.

"Совет директоров поддержал предложение менеджмента и перенес рассмотрение вопроса об утверждении стратегии группы "Интер РАО" до 2025 года (с перспективой до 2030 года) на третий квартал 2020 года", — говорится там.

Как поясняет компания, менеджмент намерен провести дополнительную оценку макроэкономической ситуации на горизонте стратегии и уточнить прогноз операционно-финансовых параметров деятельности, в том числе влияние на них спроса на электроэнергию в Европе и РФ, динамики цен на энергоносители, собираемости платежей за потреблённую электрическую и тепловую энергию, а также включить в стратегию стресс-сценарии развития группы.

В настоящее время компания готовит обновленную среднесрочную стратегию развития. Действующая стратегия была принята в 2014 году и действует до 2020 года с перспективой до 2025 года. Новую стратегию совет директоров планировал рассмотреть в нынешнем месяце.