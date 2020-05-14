КИЕВ, 14 мая — ПРАЙМ. Арбитражные слушания в Гааге по делу о компенсации ущерба от потери активов НАК "Нафтогаз Украины" в Крыму должны состояться осенью, если "Газпром" не согласится с аргументами украинской стороны, "Нафтогаз" может обратиться в антимонопольный орган ЕС и инициировать новый арбитраж, заявил в четверг исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Ранее "Нафтогаз Украины" сообщил, что устные слушания в суде Гааги по делу о потере активов в Крыму ожидаются в мае, на окончательное решение компания рассчитывает к середине 2021 года. Позднее Витренко заявил, что слушания по делу о потере активов в Крыму против РФ в суде Гааги, запланированные на май, могут перенести из-за пандемии коронавируса COVID-19.

"Осенью должны быть арбитражные слушания в Гааге по активам в Крыму. С нашей стороны мы уже подали исковые требования на сумму более 8 миллиардов долларов (с процентами). Они в достаточной мере обоснованы и подтверждены выводами авторитетных международных экспертов. Нужно теперь не провалить слушания и адекватно отвечать на контраргументы российской стороны. В ближайшее время должен быть официально задан вопрос к "Газпрому" о переносе точек передачи газа для европейских потребителей, разблокирования экспорта газа независимыми добытчиками в РФ, транзита газа из Средней Азии. Если "Газпром" не согласится, в арсенале "Нафтогаза" есть необходимые юридические возможности, в частности жалоба в антимонопольный орган ЕС и новый арбитраж с "Газпромом", — написал он в Facebook.

Также, по его словам, в ближайшее время "Нафтогаз" должен наконец решить вопрос о возмещении убытков от операций с долгом "РосУкрЭнерго".

Витренко в среду заявил, что его предупредили об увольнении через два месяца в связи с сокращением его должности. По словам Витренко, причиной увольнения станет то, что защита интересов Украины в отношениях с "Газпромом" перестала быть для компании приоритетом. Витренко курировал отношения с "Газпромом". В феврале Витренко заявил, что "Нафтогаз" видит ряд потенциальных проблем в отношениях с "Газпромом", изучает варианты их решений. Он отмечал, что "Нафтогаз", в том числе, изучает возможность обращения в Стокгольмский арбитраж по переуступке ему в 2009 году "Газпромом" долга RosUkrEnergo на 1,7 миллиарда долларов. Позднее Витренко заявил, что у "Нафтогаза" есть "вопросы" к "Газпрому" на сумму 17,3 миллиарда долларов. Пресс-служба компании сообщила в четверг, что бывшая заместитель главы МИД Украины, советник главы правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль возглавила работу и сопровождение международных арбитражей "Нафтогаза" против "Газпрома", а также исков против РФ.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в марте 2019 года заявил, что "Нафтогаз" выиграл в арбитражном трибунале в Гааге иск против РФ о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму. После этого, по его словам, "остается пройти вторую стадию", касающуюся стоимости этих активов.

В июне прошлого года "Нафтогаз" подал в суд оценку убытков в 5,2 миллиарда долларов, а в начале текущего года заявил о намерении обновить оценку. В феврале текущего года "Нафтогаз" сообщил, что уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в 8 миллиардов долларов.

Москва не признает правомерность решений по искам компаний и банков Украины, связанных с воссоединением Крыма с Россией. Минюст РФ указывает, что у принимающих их арбитражей нет юрисдикции на рассмотрение таких исков. Минюстом России с привлечением ведущих российских и иностранных юридических консультантов организована полномасштабная работа по защите интересов РФ в связи с указанными требованиями.