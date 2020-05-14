МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,19%, до 4,67 доллара, "Новатэка" — на 0,8%, до 136 доллара, "Лукойла" — выросла на 0,64%, до 65,74 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,63%, до 4,9 доллара, "Газпром нефти" — на 1,38%, до 21,45 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 3,72%, до 27,15 доллара. Расписки "Северстали" подешевели на 1,86%, до 11,08 доллара, НЛМК — на 1,56%, до 15,75 долларов.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 0,84%, до 0,91 доллара, Сбербанка — подешевели на 1,98%, до 9,91 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,43%, до 14,08 доллара.

GDR АФК "Система" снизились в стоимости на 1,47%, до 3,69 доллара, цена бумаг "Магнита" уменьшилась на 3,97%, до 10,4 доллара. Цена расписок "Ленты" упала на 1,22%, до 2,02 доллара.