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МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Французская Total поставила партию сжиженного природного газа (СПГ), полученного с завода "Ямал СПГ", турецкой компании Botas, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Согласно сообщению двух трейдеров и данным отслеживания поставок СПГ, турецкая государственная энергетическая компания Botas в прошлом месяце купила груз с "Ямала СПГ" на спотовом рынке у Total", — сообщает агентство.

Аналитик компании Kpler Ребекка Чия в связи с эти уточнила агентству, что партия объемом 65 тысяч тонн была поставлена Botas с завода "Ямал СПГ" 13 апреля. Это вторая отгрузка российского СПГ в Турцию, первая была осуществлена в начале 2019 года, отмечает аналитик. Total подтвердила агентству продажу партии СПГ, но отказалась от дальнейших комментариев. Botas отказалась от комментариев, а "Новатэк" не ответил на запрос агентства.

Турция — традиционно один из крупнейших покупателей российского трубопроводного газа, поставки которого осуществляет в страну "Газпром". Однако в последние годы продажи "голубого топлива" компании на турецком рынке падают на фоне теплых зим и неблагоприятной экономической ситуации в Турции. Так, в прошлом году они сократились на 35%, до 15,5 миллиарда кубометров.

При этом "Газпром" ранее объявлял об остановке "Голубого потока", одного из экспортных маршрутов компании для поставок газа на турецкий рынок, с 13 по 19 мая на время планового ремонта. Однако турецкий чиновник сообщил агентству, что профилактические работы продлятся на 10 дней дольше. Как отмечается в материале, источник на турецком энергетическом рынке также сообщил, что Botas планирует покупать больше СПГ на спотовом рынке, пока приостановка "Голубого потока" позволяет компании снизить покупки у "Газпрома".

"Ямал СПГ" — российский завод сжижения природного газа на базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запущены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая (16,5 миллиона тонн в год), но фактическая мощность завода выше. В 2019 году проект произвел 18,4 миллиона тонн СПГ, при этом сейчас идет строительство четвертой линии по собственной технологии "Новатэка" еще почти на 1 миллион тонн.