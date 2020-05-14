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МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Рост мировых цен на нефть ускорился в четверг вечером до 6-8%, при этом рост стоимости марки WTI уже превышал 10%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.42 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 6,37%, до 31,05 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 8,3%, до 26,39 доллара за баррель. Минутами ранее стоимость WTI росла более чем на 10%, до 27,94 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов находится майский доклад Международного энергетического агентства (МЭА), который снизил оценку падения спроса на нефть в текущем году до 8,6 миллиона баррелей в сутки с прежнего прогноза в 9,3 миллиона.

Прогноз МЭА способствовал росту оптимизма на нефтяном рынке, после вчерашней оценки ОПЕК. Так, организация скорректировала вниз прогноз спроса на нефть в текущем году, теперь ожидая его рекордного падения — более чем на 9 миллионов баррелей в день, до среднего уровня в 91,1 миллиона баррелей в сутки.

"Хотя динамика спроса и предложения, безусловно, способна повысить цены в краткосрочной перспективе, потенциальный объем мировых поставок нефти останется тем фактором, с которым придется считаться", — отметил президент Ritterbusch and Associates Джим Риттербуш (Jim Ritterbusch), чье мнение приводит агентство Рейтер.