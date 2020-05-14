МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Нигерия сократила добычу нефти на 417 тысяч баррелей в день, или на 23%, чтобы соответствовать своей квоте в рамках соглашений ОПЕК+, сообщил министр нефти страны Тимипре Силва (Timipre Sylva).

"Добыча Нигерии сократилась на 23%… и соответствует условиям соглашения ОПЕК+ о снижении добычи на конец апреля", — передает агентство Блумберг слова министра.

Как уточнил глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии (Nigerian National Petroleum Corporation, NNPC) Меле Кьяри (Mele Kyari), теперь добыча нефти в стране составляет 1,412 миллиона баррелей в день.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.