ПЕКИН, 15 мая — ПРАЙМ. Китай за первые четыре месяца 2020 года нарастил в годовом выражении добычу нефти на 2% — до 64,4 миллиона тонн, природного газа – на 10,3%, до 64,4 миллиарда кубометров, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического управления КНР. Нефть дорожает в ожидании стабилизации рынка сырья

В январе-апреле объем добычи нефти в Китае составил 64,4 миллиона тонн, что на 2% больше, чем за этот же период 2019 года. При этом объем переработки нефти за первые четыре месяца этого года в годовом выражении сократился на 3,4% — до 203,48 миллиона тонн. За указанный период Китай импортировал 167,61 миллиона тонн нефти, рост в годовом выражении — 1,7%.

Отдельно в апреле объем добычи нефти в Китае составил 15,87 миллиона тонн, что на 0,9% больше, чем в апреле 2019 года, среднесуточная выработка составила 529 тысяч тонн. При этом объем переработки нефти за апрель в годовом выражении вырос на 0,8% — до 53,8 миллиона тонн. В апреле КНР импортировала 40,43 миллиона тонн нефти, падение в годовом выражении — 7,5%.

Объем добычи природного газа в январе-апреле показал рост в 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 64,4 миллиарда кубометров. Отдельно в апреле объем добычи природного газа в Китае составил 16,1 миллиарда кубометров, что на 14,3% больше, чем в апреле 2019 года.

Помимо этого, за первые четыре месяца года в стране на 1,3% выросло производство угля – за январь-апрель в Китае добыли 1,15 миллиарда тонн угля, за этот же период КНР импортировала 130 миллионов тонн угля, рост по сравнению с январем-апрелем прошлого года составил 26,9%.