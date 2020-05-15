БЕРЛИН, 15 мая — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отклонило заявку Nord Stream 2 AG с просьбой освободить трубопровод "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы, говорится в решении BNA.

"Седьмая коллегия (BNA) 15 мая отклонила запрос Nord Stream 2 AG об освобождении пролегающей в немецких суверенных водах части "Северного потока-2" от регулирования (в соответствии с директивой)", — говорится в сообщении.

Решение BNA по трубопроводу "Северный поток-2" может быть обжаловано, говорится в пресс-релизе ведомства.

Газовая директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо трубопровод в части, пролегающей на территории союза, принадлежал третьей компании.

"Против решения в течение одного месяца с момента его представления может быть подана жалоба. Жалобу следует в письменном виде подать в Федеральное сетевое агентство. Достаточно, если жалоба в течение этого срока поступит в Высший земельный суд Дюссельдорфа", — говорится в документе.

Жалобу необходимо обосновать, на это также дается месячный срок с даты ее подачи, но срок может быть продлен по решению инстанции, рассматривающей жалобу.

В Nord Stream 2 намерены изучить решение немецкого регулятора, а также возможные меры с целью защиты своих прав, заявил РИА Новости официальный представитель компании Nord Stream 2 AG.

"Мы намерены прежде всего изучить это решение, спокойно оценить его, а также, конечно, изучить меры с целью защиты своих прав", — заявил он.