МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Башнефти", приходящаяся на акционеров, по МСФО в первом квартале 2020 года упала в 5,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,945 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании.

Выручка от реализации снизилась на 21%, до 175,334 миллиарда рублей. Операционный убыток составил 5,225 миллиарда рублей против прибыли в 33,528 миллиарда годом ранее.

"Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений.