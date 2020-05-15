МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в первом квартале выросла на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,937 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

EBITDA компании за отчетный период выросла на 17,6% и составила 13,976 миллиарда рублей. Выручка уменьшилась на 8,5%, составив 34,35 миллиарда рублей.

ОГК-2 — компания тепловой генерации. Контролирующим акционером компании является ООО "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").