БЕРЛИН, 15 мая — ПРАЙМ. В Nord Stream 2 AG не исключили, что обжалуют решение немецкого регулятора в немецких судах, говорится в заявлении, распространенном компанией.

"Мы ожидаем получения официального решения и затем оценим его и рассмотрим дальнейшие действия по защите наших прав, включая обжалование этого решения в немецких судах. Апелляция возможна в течение одного месяца после принятия решения", — говорится в заявлении.

Ситуация вокруг Газовой директивы ЕС никак не скажется на завершении строительства "Северного потока-2", заявили РИА Новости в пресс-службе оператора проекта, Nord Stream 2 AG.

"Необходимо отметить, что законодательная база для выдачи разрешений на строительство отлична от правил ЕС для эксплуатации газопроводов (Газовая директива). Поэтому процессы, относящиеся к Газовой директиве, не имеют никакого влияния на завершение строительства газопровода", — сообщили в пресс-службе.

В пятницу Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) приняло решение отклонить заявку Nord Stream 2 AG с просьбой освободить трубопровод "Северный поток-2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо трубопровод в части, пролегающей на территории союза, принадлежал третьей компании.