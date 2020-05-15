БЕРЛИН, 15 мая — ПРАЙМ. Немецкий регулятор в своем решении по Nord Stream 2 пожертвовал национальными интересами Германии ради верховенства законов ЕС, заявил РИА Новости депутат, член международного комитета бундестага ФРГ от фракции "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт. Регулятор в ФРГ отказался освободить "Северный поток-2" от требований газовой директивы

Немецкое сетевое агентство отказалось освободить немецкий участок газопровода "Северный поток 2" от требований газовой директивы ЕС. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG заявил, что не согласен с этим решением и готов рассматривать дальнейшие действия по защите своих прав, включая обжалование этого решения в немецких судах.

"Решение ясно показывает, от каких суверенитетных требований и компетенций мы отказались в нынешней конструкции ЕС. Хотя проект внесет общий позитивный вклад в обеспечение безопасности поставок по всей Европе, есть много возражений. Было не особенно разумно жертвовать национальными интересами ради верховенства закона ЕС", — заявил Гердт.

По словам депутата, "особенно в условиях нынешнего кризиса, вызванного коронавирусом, страны должны все больше и больше убирать свои идеологические барьеры", однако эта тенденция, "к сожалению, все еще не проникла на все политические и официальные уровни принятия решений".

"Негативное влияние пандемии коронавируса на соответствующие экономические показатели стран является предсказуемым. Поэтому для противодействия надвигающейся рецессии все идеологические окопные бои должны быть прекращены. Вместо этого на первый план должны быть выдвинуты логические и прагматичные концепции решения. Отмена экономических санкций против России была бы одним из вариантов", — добавил Гердт.

Это решение вызывает обеспокоенность в связи с тем, что нормативные требования для такого крупномасштабного проекта существенно изменены перед вводом в эксплуатацию, заявил в свою очередь глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

"Я по-прежнему обеспокоен тем, что нормативные требования для крупномасштабного проекта, такого как Nord Stream 2, будут снова существенно изменены перед вводом в эксплуатацию. Обычно изменения в законе, которые обесценивают уже совершенные инвестиции, приводят к требованиям о возмещении ущерба. Кроме того, завершение трубопровода было отложено из-за Соединенных Штатов, как и властей стран-членов ЕС, таких как Дания, что задержало процесс утверждения", — заявил Эрнст.

"Я надеюсь, что Nord Stream 2 продолжит обжаловать это решение, и я желаю компании наилучших успехов в юридическом противостоянии", — добавил он.

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) ранее в пятницу сообщило, что отклонило заявку Nord Stream 2 AG с просьбой освободить трубопровод "Северный поток-2" от требований обновленной Газовой директивы.