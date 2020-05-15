МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Решение немецкого регулятора по "Северному потоку-2" вокруг Газовой директивы ЕС демонстрирует противоречивость ситуации, проблема может быть урегулирована по политическим каналам, в ином случае предстоит непростая борьба, сказал РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

В пятницу Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) приняло решение отклонить заявку Nord Stream 2 AG с просьбой освободить трубопровод "Северный поток-2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо трубопровод в части, пролегающей на территории союза, принадлежал третьей компании. Как заявили РИА Новости в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG, ситуация вокруг Газовой директивы ЕС никак не скажется на завершении строительства "Северного потока-2".

"Комиссия приняла эту директиву для того, чтобы осложнить ситуацию и поставить под контроль трубопровод "Газпрома" и прочие вопросы, связанные с ним. Здесь прослеживается противоречивая ситуация", — отметил эксперт. По его словам, с одной стороны, Конституционный суд ФРГ в мае принял решение о том, что не все акты Европейского Союза, в частности — противоречащие национальному законодательству, должны применяться на территории ФРГ, что вызвало определенный диссонанс: представители Еврокомиссии и других органов начали критиковать официальную позицию ФРГ.

"С другой стороны, директива ЕС ставит много условий для того, чтобы получить доступ на территорию ЕС иностранным поставщикам энергоресурсов. Первоначально Германия согласилась, что она будет на условиях своего соглашения с "Газпромом" решать вопрос доступа и распределения, а также прочих технических вопросов, теперь она свою позицию изменила. Думаю, это связано с какими-то политическими вопросами, которые сейчас возникают в связи с решениями КС", — пояснил собеседник агентства. При этом он выразил уверенность, что "Газпром" будет обжаловать это решение.

"Дальнейшая ситуация зависит от рассмотрения регулятора, который принял это решение. Если будут достигнуты по политическим и другим каналам соответствующие договоренности — проблему удастся урегулировать. Если нет — придется использовать все механизмы урегулирования, в том числе те, которые предусмотрены в соглашении "Газпрома" с ЕС. Тогда предстоит непростая борьба, чтобы закончить год к удовлетворению обеих сторон и разрешить ситуацию. Думаю, это не конец света, но готовиться надо ко всему", — заключил эксперт.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.