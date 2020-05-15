МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Минтранс РФ предлагает скорректировать границы порта Высоцк под проект "Газпрома" по созданию СПГ-терминала, следует из материалов ведомства.

"Выявлена необходимость изменения границ территории морского порта Высоцк…. В целях включения земельных участков… находящихся в аренде у ПАО "Газпром", и участка акватории, на которых осуществляется строительство объектов инфраструктуры морского порта, а также их эксплуатация", — говорится в материалах.

Минтранс уточняет, что на предлагаемых к включению в границы территории морского порта Высоцк земельных участках "Газпром" строит морской терминал по отгрузке сжиженного природного газа мощностью до 1,5 миллиона тонн в год.

Планируется строительство гидротехнических сооружений, средств навигационного оборудования, а также береговых сооружений.

Комплекс СПГ на данный момент находится в завершающей фазе строительства, его запуск запланирован на 2020 год.

Морской терминал является составным элементом строящегося комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе компрессорной станции "Портовая" и составляет структурное звено создаваемой системы переработки природного газа и транспортировки его в Калининградскую область, а также осуществления впоследствии малотоннажных поставок СПГ и бункеровки судов СПГ.