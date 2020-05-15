ВАРШАВА, 15 мая — ПРАЙМ. Польская нефтегазовая компания PGNiG считает своим успехом отказ немецкого регулятора освободить трубопровод "Северный поток 2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС.

Ранее в пятницу Федеральное сетевое агентство (BNA) Германии сообщило, что отклонило просьбу оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG освободить трубопровод от требований обновленной Газовой директивы ЕС, и теперь он подпадает под условие разделения компании-поставщика и оператора на пролегающем в ЕС отрезке трубопровода, а также под требования регулирования цен и предоставления доступа к нему третьей стороне.

"Это успех PGNiG и ее немецкой дочерней компании PGNiG Supply & Trading", — говорится в сообщении польской компании.

"PGNiG приветствует решение немецкого регулятора. Это подтверждает силу наших аргументов против исключения Nord Stream 2 из применения положений Третьего энергетического пакета Европейского Союза. С самого начала мы верили, что Nord Stream 2 не может быть привилегированным", — цитирует также пресс-служба председателя правления компании Ежи Квечиньского.

Компания также сообщает, что PGNiG и PGNiG Supply & Trading "детально проанализируют содержание решения и его обоснование". "Компании будут следить за дальнейшим ходом рассмотрения дела, включая возможные обращения, инициированные Nord Stream 2 AG", — заключается в сообщении.