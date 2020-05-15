МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. "Северный поток-2" достроят любой ценой – слишком много сил и средств в него вложено, и оператор будет пытаться оспорить новое решение немецкого регулятора отказать проекту в исключении из газовой директивы. В противном случае придется идти на хитрости, которые потенциально могут поставить под удар будущих потребителей, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

Проекту "Северный поток-2" продолжают вставлять палки в колеса. Как стало известно в пятницу, Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отклонило заявку оператора проекта — Nord Stream 2 AG с просьбой освободить трубопровод от требований обновленной газовой директивы. Согласно этому документу, входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо трубопровод в части, пролегающей на территории союза, принадлежал третьей компании.

"Северный поток-2" подлежит правилам предоставления доступа третьей стороне, поскольку он не был завершен к 23 мая 2019 года, пояснил немецкий регулятор. Только построенный и запущенный к этому моменту трубопровод может быть освобожден от действия директивы. С этим согласны большинство стран ЕС и польская компания PGNiG, говорится в пресс-релизе BNA.

ДОСТРОИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Nord Stream 2 АG объяснил отклонение заявки дискриминационным характером директивы и заверил, что достройке трубопровода это не помешает. Эксперты, опрошенные "Прайм", сходятся во мнении, что "Северный поток-2" действительно будет достроен.

"Принципиальная позиция России – завершить эту стройку любой ценой. Ситуация воспринимается как повторение истории 50-летней давности, когда Советский Союз подписал контракт на поставку газа в Европу и строил первый газопровод. Тогда США, лоббирующие продажу европейцам своего угля, тоже вводили санкции и блокировали поставки нам труб большого диаметра, но проблемы преодолели, и Европа пользуется нашим газом", — напомнил ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

Сейчас трубоукладчик "Академик Черский", всю зиму петлявший по морям и океанам, наконец пришел к конечной точке – порту Мукран в Балтийском море, являющемуся логистической базой снабжения "Северного потока-2". "Вероятнее всего, он заберет трубы и готовится ближе к июню встать на точку, чтобы завершить строительство", — полагает эксперт.

Европейские партнеры "Газпрома" по проекту выразили надежду, что российская сторона исполнит свои обязательства, поскольку в проект вложены огромные средства. Общая стоимость трубопровода – 9,5 млрд евро, половину из которых вкладывает российская компания, а половину – западные партнеры. Потерять такие деньги не хочет никто.

СУДЕБНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

BNA также заявило, что решение по трубопроводу "Северный поток-2" может быть обжаловано, и Nord Stream 2 AG не исключил, что это сделает. В немецком бундестаге также указали, что существенные изменения правил игры во время реализации столь масштабного проекта могут повлечь за собой иски о возмещении ущерба.

"Вопросы регулирования не связаны с вопросами строительства – цель регулятора не запретить строить, а регулировать правила продажи. Директива представляет собой антимонопольный европейский закон, который должен развивать конкуренцию. Предполагается, что поставщик не должен управлять трубой в одиночку, поскольку это дает ему возможность не допустить конкурентов, а также не занимать более 50% мощности трубы", — напомнил Юшков.

Сложность в том, что речь идет о морском газопроводе, и на дне моря никакая конкуренция российскому поставщику газа невозможна. Именно это, по мнению оператора, должно стать основанием для исключения из правил.

Исходя из такого постулата, оператор будет судиться и пытаться получить это исключение. Если это не удастся, есть другие выходы из ситуации – например, распределять газ сразу на российском берегу или на дне моря, но не на выходе на сушу, где уже начинается территория ЕС. Конечно, это усложнит и удорожит строительство, не отменит его.

По мнению главы комитета бундестага ФРГ по энергетике Клауса Эрнста, удорожание придется компенсировать европейским потребителям.

БУДУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

При этом эксперты признают, что для "Северного потока-2" все складывается сейчас не лучшим образом. "Подтверждение тому — многомесячное странствие трубоукладчика "Академик Черский", который, как считается, мог достроить подводную часть проекта до конца текущего года", — говорит эксперт "БКС Брокер" Константин Карпов.

Однако непривлекательная конъюнктура на рынке, пандемия, санкции и отсутствие четкой инициативы со стороны властей Германии может отодвинуть проект от ввода в эксплуатацию еще на год-другой. Речь идет именно о начале функционирования, так как формально достроен газопровод может быть довольно быстро, так как находится на 90-95% стадии готовности, указал эксперт.

Не исключено, что отказывая оператору, немецкий регулятор просто не хочет привлекать внимание США к проекту – в случае согласия американцы могли бы поторопиться с введением новых санкций. Поэтому решение будет обжаловано лишь после завершения строительства.

Однако США обсуждают и санкции против покупателей газа из "Северного потока-2". Если бы газ, как предполагалось, попадал в австрийский хаб в Баумгартене, и уже оттуда потребителям, отследить его происхождение было бы невозможно. В случае переноса точки приема-передачи газа на дно моря или в РФ, у них возможны проблемы уже с американскими властями, заключил Юшков.