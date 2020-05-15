МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Акционеры Федеральной сетевой компании (ФСК ЕЭС) на состоявшемся 15 мая годовом собрании приняли решение передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации – "Россетям".

"Передать полномочия единоличного исполнительного органа (ЕИО) Общества управляющей организации ПАО "Россети", — говорится в сообщении компании по итогам собрания акционеров.

Они также приняли решение досрочно прекратить полномочия председателя правления "ФСК ЕЭС" Андрея Мурова с даты вступления в силу договора о передаче полномочий "Россетям". Положение о правлении «"ФСК ЕЭС" от 26 июня 2015 года признано утратившим силу.

Кроме этого, акционеры ФСК одобрили дивиденды за 2019 год в размере 0,95 копеек на одну обыкновенную акцию на общую сумму 12,1 млрд рублей. Таким образом, с учетом выплаты промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2019 года суммарный объем дивидендов составит 23,33 млрд рублей.

Также избран новый состав Совета директоров ФСК и Ревизионной комиссии. Акционеры определили размеры вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по результатам 2019 года.