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МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. "Роснефть" в связи с обязательствами в рамках соглашений ОПЕК+ ожидает снижения своей добычи нефти по итогам текущего года на 24 миллиона тонн относительно бизнес-плана, а в будущем году — на 33 миллиона, заявил первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров в ходе телефонной конференции.

"Уровень снижения добычи на 2020 год составит порядка 24 миллионов тонн, на 2021 год — порядка 33 миллионов тонн относительно утвержденного бизнес-плана, также мы ожидаем снижения в 2022 году с учетом того, что соглашение (в рамках ОПЕК+ ред.) выходит на территорию 2022 года", — сказал Федоров.

Он уточнил, что компания прогнозирует снижение добычи нефти в 2020 году относительно 2019 года на 10%, нефтепереработки — 5%, но многое будет зависеть от внешних факторов. Федоров не исключил, что и этот прогноз будет скорректирован.

Вице-президент "Роснефти" по внутреннему сервису Эрик Лирон в феврале говорил, что добыча жидких углеводородов "Роснефти" в 2020 году планируется не ниже уровня 2019 года и будет зависеть от условий сделки ОПЕК+.

"Роснефть" в 2019 году сохранила добычу нефти и конденсата на уровне 2018 года — 230,25 миллиона тонн.