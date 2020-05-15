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МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. "Роснефть" в рамках выполнения сделки ОПЕК+ планирует ограничивать дебит скважин без их консервации, говорится в презентации компании к финансовым результатам по МСФО за первый квартал.

"Эффективное управление фондом скважин: Ограничение дебитов без консервации скважин", — отмечается в презентации.

Компания также намерена управлять фондом скважин с помощью периодической эксплуатации и оптимизации программы геолого-технических мероприятий на действующем фонде.

В ходе телефонной конференции по результатам за первый квартал первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров заявил, что снижение добычи нефти компанией в 2020 году по сравнению с 2019 годом может составить 10%, или 24 миллиона тонн. В 2021 году сокращение может составить 33 миллиона тонн.

"Роснефть" в 2019 году сохранила добычу нефти и конденсата на уровне 2018 года — 230,25 миллиона тонн.

С начала мая вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на фоне пандемии коронавируса, снижения цен на нефть и падения спроса на нефть с более чем 100 миллионов баррелей в сутки до 70-80 миллионов баррелей в сутки. Альянс договорился о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета для сокращения взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.