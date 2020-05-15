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МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. "Роснефть" заключила контракт с Total Oil Trading на поставку до 7,7 миллиона тонн нефти в Германию с апреля 2020 по март 2022 года, сообщила пресс-служба российской компании.

"Был заключен долгосрочный контракт с компанией Total Oil Trading на поставку нефти в Германию в объеме до 7,7 миллиона тонн по трубопроводу "Дружба" в период с апреля 2020 года по март 2022 года", — говорится в сообщении.

Развитие сотрудничества в части трейдинга нефтью продолжается, отмечает компания.

"Роснефть" – третья по объемам нефтепереработки компания на немецком рынке с общим объемом переработки нефти до 12,5 миллиона тонн в год, что составляет более чем 12% мощностей Германии. Через дочернюю Rosneft Deutschland российская компания участвует в трех НПЗ — PCK (доля "Роснефти" — 54,17%), MiRO (24%) и Bayernoil (28,57%).

Как сообщает "Роснефть", снижение объема переработки нефти на заводах в Германии в первом квартале 2020 года составило 1,4% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. "Снижение главным образом обусловлено падением спроса вследствие негативного влияния вируса COVID-19 на рынки сбыта", — поясняет компания.