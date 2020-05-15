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МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. "Роснефть" в первом квартале снизила капитальные затраты на 13,6% в годовом выражении — до 185 миллиардов рублей на фоне сложной рыночной конъюнктуры и оптимизации программы эксплуатационного бурения, говорится в отчетности компании по МСФО.

"В первом квартале 2020 года капитальные вложения составили 185 миллиардов рублей (2,8 миллиарда долларов), сократившись на 15,9% по отношению к четвертому кварталу 2019 года под влиянием сезонных факторов. Снижение по отношению к первому кварталу 2019 года на 13,6% обусловлено негативной макроэкономической конъюнктурой, продолжением оптимизации программы эксплуатационного бурения с целью повышения его эффективности, а также ограничениями в перемещении зарубежных и российских подрядчиков", — сообщила компания.

Во вторник глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что компания оптимизирует инвестпрограмму в 2020 году с запланированных 950 миллиардов рублей до 750 миллиардов в связи со сделкой ОПЕК+.

В ходе телефонной конференции по итогам первого квартала первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров пояснил, что из планируемых 200 миллиардов рублей к сокращению, 180 миллиардов будет сокращено в блоке "разведка и добыча". При этом сокращение по зрелым месторождениям составит около 100 миллиардов рублей.

В середине февраля в презентации компании к финансовой отчетности по МСФО за 2019 год сообщалось, что объём капитальных затрат "Роснефти" в 2020 году ожидается на уровне около 1 триллиона рублей. По итогам 2019 года показатель составил 854 миллиарда рублей, снизившись на 8,8%. Такую динамику компания связывала преимущественно с оптимизацией программы эксплуатационного бурения, а также с ограничениями на запуск новых проектов с учетом сделки ОПЕК+.