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МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Объем переработки нефти на НПЗ "Роснефти" в первом квартале составил 28,7 миллиона тонн, увеличившись на 6,9% в годовом выражении, говорится в сообщении компании.

"Объем переработки нефти на НПЗ компании составил 28,7 миллиона тонн, увеличившись на 1,4% квартал к кварталу и на 6,9% год к году", — сообщает "Роснефть".

Объем переработки нефти на российских НПЗ "Роснефти" в первом квартале составил 26 миллионов тонн, увеличившись на 1,7% и на 5,9% квартал к кварталу и год к году соответственно.

По итогам отчетного квартала глубина переработки по сравнению с четвёртым кварталом 2019 года выросла до 73,8%, выход светлых нефтепродуктов — до 56,9%.

При этом в презентации отмечается, что снижение спроса на производимые компаний бензин, дизельное топливо и керосин составило в первом квартале 30-40%, тогда как спрос на мазут вырос на 3%.

Спрос на мазут, основной экспортный нефтепродукт компании, остается относительно устойчивым за счет потребления не напрямую населением, а промышленностью, поясняет "Роснефть". Средняя экспортная цена на мазут, реализованный в странах дальнего зарубежья, в первом квартале 2020 гола составила 18 тысяч рублей на тонну, что лишь на 3% ниже средней цены за четвертый квартал 2019 года, подчеркивает "Роснефть".