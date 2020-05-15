МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Чистый убыток "Кузбасской топливной компании" (КТК) по МСФО по итогам 2019 года составил 2,337 миллиарда рублей против прибыли в 6,023 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка сократилась на 22,9% в годовом выражении — до 52,821 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила 2,601 миллиарда рублей, сократившись в 4,6 раза. Операционный убыток составил 1,142 миллиарда рублей против прибыли в 8,357 миллиарда рублей годом ранее. Себестоимость продукции в 2019 году составила 50,22 миллиарда рублей, снизившись на 11,2%.

"Кузбасская топливная компания" — один из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в РФ. Производственные активы компании включают четыре действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе "Виноградовский" в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру.