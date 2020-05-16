МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Продажи топлива в Москве в период апрельской самоизоляции упали в среднем на 20% по сравнению с февралем, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Эксперты сравнили агрегированные столичные данные о продажах за апрель и сопоставили полученные результаты с данными за февраль.

Сильнее всего в апреле по сравнению с февралем снизились продажи бензина Аи-92 — в денежном выражении на 24%. Затем следуют бензин Аи-95 (на 22%), газ (на 19%) и дизельное топливо (на 15%), говорится в исследовании.

Средний чек покупки дизельного топлива в апреле был на 17% выше, чем в феврале (2092 рубля), подсчитали эксперты. По остальным видам топлива средний чек в апреле был ниже, сильнее всего он снизился на газ — на 7% (767 рублей). Средний чек покупки бензина Аи-92 и Аи-95 снизился на 1% — до 1035 рублей и 1364 рублей соответственно.