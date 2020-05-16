АШХАБАД, 16 мая /ПРАЙМ/. Компания Turkmen Petroleum Products Trade DMCC из Объединенных Арабских Эмиратов получила контакт по увеличению добычи природного газа на месторождении Довлетабат, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ уполномочивает госконцерн "Туркменгаз" "заключить контракт с компанией Turkmen Petroleum Products Trade DMCC (ОАЭ) на оказание услуг по повышению уровня добычи природного газа на 30 скважинах, эксплуатируемых на газовом месторождении Довлетабат". Сумма контракта не называется.

Газоконденсатное месторождение Довлетабат является одним из самых крупных в Туркмении, действующих еще с советских времен. Оно является основной ресурсной базой для магистрального газопровода Средняя Азия-Центр для газовых поставок в Россию.