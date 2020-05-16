МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Почти все сотрудники российской атомной отрасли с понедельника возвращаются к работе в привычном режиме, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Главная задача следующей недели — максимально собранно и организованно приступить к работе уже практически в полном составе. С 18 мая выйдут 246 тысяч человек, это 96% всех работников отрасли", — сказал Лихачев в видеообращении к работникам отрасли.

"Будем сохранять дистанционную работу, где это можно. И, конечно, действуют ограничения для сотрудников, находящихся в зоне повышенного риска. Это люди старше 65 лет, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины и многодетные матери", — добавил глава Росатома.

Лихачев отметил, что прекращение нерабочего режима и возвращение в обычный ритм "не означает, что жизнь сразу станет прежней". "Все, что еще недавно казалось нам чем-то из ряда вон выходящим – маски, перчатки, антисептики, социальное дистанцирование – теперь стало нормой на месяцы вперед, частью корпоративной культуры. Центральный штаб утвердил рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм на предприятиях", — сказал гендиректор.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались. В России, по данным на пятницу, общее число заболевших составляет 262 843 человека, всего скончались от болезни 2 418, выздоровели 58 226.