МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истекает 16 мая, и уже с 17 числа прокачка по польскому участку газопровода "Ямал-Европа" будет проходить только по результатам аукционов.

В июне 2019 года польская сторона заявила, что с момента истечения транспортного контракта по газопроводу "Ямал — Европа" Польша будет предоставлять к нему доступ в соответствии с европейскими процедурами, то есть мощности газопровода на польском участке нужно будет бронировать на аукционах. В "Газпром экспорте" вскоре после этого сообщили, что переговоры о будущем транзите через территорию Польши продолжаются, но "пока результатов нет".

В начале мая текущего года польский оператор ГТС Gaz-System заявил, что провел первый аукцион на доступ к своему участку "Ямала-Европы", по итогам которого на третий квартал 2020 года – с 1 июля до 1 октября — было забронировано 80% газотранспортных мощностей. При этом компания не уточнила, кто именно забронировал эти мощности.

Пресс-секретарь компании Ивона Доминяк также заявила РИА Новости, что аукционы на доступ к транзитным мощностям польского участка газопровода с 18 мая до 1 июля будут проходить ежедневно. Так, 17 мая состоится аукцион на прокачку газа на полдня. С 18 мая ежедневно будут проходить аукционы на прокачку газа в течение суток, а также 18 мая состоится аукцион на прокачку газа на весь июнь.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов на вопрос РИА Новости о судьбе польского транзита подчеркнул: "всё в порядке, причин для беспокойства нет". Ранее он заявлял СМИ, что несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.

ИСТОРИЯ ПОЛЬСКОГО ТРАНЗИТА

Россия и Польша в 1993 году заключили межправительственное соглашение о поставках российского газа в Польшу и создании системы газопроводов для его транзита через польскую территорию в страны Западной Европы. На его основе "Газпром" и польская PGNiG заключили соответствующие контракты – на поставки газа до конца 2022 года и на транзит до середины мая 2019 года.

Было решено строить новый газопровод "Ямал — Европа" из России через Белоруссию и Польшу в Германию. Единственным владельцем белорусского участка газопровода стал "Газпром", а для строительства и эксплуатации польского участка была учреждена компания EuRoPol Gaz — совместное предприятие "Газпрома" и PGNiG. Позднее функция оператора перешла польской компании Gaz-System.

Строительство "Ямала – Европы" протяженностью более 2 тысяч километров началось в 1994 году, в 1997 году он был введен в эксплуатацию. Спустя девять лет, в 2006 году, газопровод вышел на проектную мощность, и с того времени ежегодный транзит российского газа через территорию Польши составлял около 30 миллиардов кубометров в год. Кроме того, 8-10 миллиардов кубометров газа в год Польша получает по газопроводу в соответствии с контрактом на поставки.

ОЖИДАЕМЫЙ СПРОС И ВОЗМОЖНОСТИ "ГАЗПРОМА"

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья по итогам 2019 года составил 199,2 миллиарда кубометров газа. При этом в текущем году спрос на газ в мире находится на существенно более низких уровнях на фоне ограничительных мер из-за коронавируса, а в Европе на потребности в газе дополнительно повлияла теплая зима. По словам начальника финансового департамента "Газпрома" Александра Иванникова, компания ожидает, что ее экспорт в 2020 году составит 166,6 миллиарда кубометров при средней цене в 133 доллара за тысячу кубов.

Экспортные мощности "Газпрома" без учета польского направления сейчас превышают 170 миллиардов кубометров, после ввода газопровода "Северный поток 2" достигнут порядка 230 миллиардов кубометров.