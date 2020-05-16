КИЕВ, 16 мая /ПРАЙМ/. АО "Укртранснафта" заявила в субботу о ликвидации врезки в нефтепровод "Дружба" во Львовской области, правоохранители возбудили уголовное дело.

"Шестнадцатого мая работники безопасности АО "Укртранснафта" обнаружили злонамеренное повреждение магистрального нефтепровода "Дружба" во Львовской области. Специалисты компании сразу же заявили о "находке" в правоохранительные органы. По факту совершения правонарушения открыто уголовное дело", — говорится в сообщении компании в Facebook.

Также сообщается, что на месте повреждения трубы был обнаружен отвод для несанкционированного отбора нефти длиной более 250 метров.

Аварийно-восстановительная бригада компании оперативно ликвидировала злонамеренное повреждение нефтепровода. "Дружба" работает в обычном режиме и продолжает обеспечивать перекачку нефти для нужд европейских НПЗ.

В пресс-службе напомнили, что в течение прошлого года "Укртранснафта" ликвидировала более двух десятков незаконных врезок в нефтепроводов, большая часть из которых приходится именно на магистральный нефтепровод "Дружба".