ВАРШАВА, 17 мая /ПРАЙМ/. Окончание контракта на транзит газа из РФ через Польшу в Германию не отразилось на поставке российского газа в Польшу, сообщил в воскресенье председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Ежи Квечиньский.

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и уже с 17 числа прокачка по польскому участку газопровода "Ямал-Европа" проходит только по результатам аукционов. В июне 2019 года польская сторона заявила, что с момента истечения транспортного контракта по газопроводу "Ямал — Европа" Польша будет предоставлять к нему доступ в соответствии с европейскими процедурами, то есть мощности газопровода на польском участке нужно будет бронировать на аукционах. В "Газпром экспорте" вскоре после этого сообщили, что переговоры о будущем транзите через территорию Польши продолжаются, но "пока результатов нет".

"Истек контракт между EuRoPol Gaz и "Газпромом" на транспортировку газа по польскому участку "Ямальского" газопровода в Западную Европу. С 17 мая бронирование транспортных мощностей на польском участке газопровода "Ямал – Европа" осуществляется в соответствии с правилами Евросоюза. Реализация контракта PGNIG на поставку газа в Польшу осуществляется без препятствий", — написал Квечиньский в своем аккаунте в Twitter.

В начале мая текущего года польский оператор ГТС Gaz-System заявил, что провел первый аукцион на доступ к своему участку "Ямала-Европы", по итогам которого на третий квартал 2020 года – с 1 июля до 1 октября — было забронировано 80% газотранспортных мощностей. При этом компания не уточнила, кто именно забронировал эти мощности.