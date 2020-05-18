МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК) в первом квартале 2020 года снизилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,904 миллиарда рублей по МСФО, говорится в отчете компании.

Выручка компании снизилась на 8,1% — до 57,582 миллиарда рублей. Показатель EBITDA составил 13,767 миллиарда рублей, что на 2,5% меньше, чем годом ранее.

Операционные расходы сократились в годовом выражении на 5,2%, до 46,624 миллиарда рублей.

МОЭК — единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы. Компания и ее "дочки" также работают в некоторых городах ближнего Подмосковья. Контролирующим акционером и управляющей организацией МОЭК является "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество "Газпрома").