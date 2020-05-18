МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, наблюдавшимся до введения Пекином ограничений для борьбы со вспышкой коронавируса, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Определить точный объем спроса КНР на нефть в режиме реального времени — трудная задача, но руководители компаний и трейдеры, которые следят за потреблением сырья в стране, заявили, что оно составляет около 13 миллионов баррелей в день, что лишь немногим ниже 13,4 миллиона баррелей в день в мае 2019 года и 13,7 миллиона баррелей в день в декабре 2019 года", — указывает агентство.

Его источники добавили, что показатель был бы выше, если бы не спрос на авиатопливо, которое все еще значительно ниже уровня годичной давности, в то время как потребление таких нефтепродуктов, как бензин и дизельного топливо в Китае полностью восстановилось, поскольку заводы возобновляют работу, а люди предпочитают личный автомобиль общественному транспорту.

Также, по их словам, рост потребления бензина и дизельного топлива в Китае побудил государственные и независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) повысить загрузку для увеличения нефтепереработки. На этом фоне покупки нефти китайскими НПЗ растут, а запасы сырья в стране снижаются.

Спрос на нефть в Китае, упавший на 20%, восстанавливается, поскольку предприятия начали возобновлять свою деятельность после остановки в связи с пандемией коронавируса, а часть ограничений на поездки по стране была снята, резюмирует агентство.