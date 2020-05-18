МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В США объемы бурения упали до минимального показателя с 1940 года. Количество операций гидроразрыва пласта (ГРП) по сравнению с началом года сократилось в три раза. Это может привести к обвальному падению добычи сланцевой нефти.

Ряд западных экспертов сомневаются в достоверности данных о добыче нефти, предоставляемых Управлением энергетической информации США (EIA).

БУРЕНИЕ СОКРАТИЛОСЬ ДО МИНИМУМА

Согласно последнему отчету компании Baker Hughes, в США на прошлой неделе количество действующих буровых установок сократилось на 35 единиц — до 339. По сравнению с тем же периодом прошлого года общее чило эксплуатируемых буровых устрновок уменьшилось на 648 единиц.

Сейчас в США для добычи нефти и газа используется наименьшее количество буровых установок с 1940 года, когда Baker Hughes начала вести их учет.

Количество нефтяных буровых установок за неделю сократилось на 34 единицы, составив всего 258 единиц. Это самый низкий показатель с середины 2009 года — начала "сланцевой революции" в США. В начале мая год назад в эксплуатации находилось 802 установки.

Общее количество действующих установок, используемых для добычи газа, за неделю уменьшилось на 1 — до 79 единиц. Годом ранее их количество составляло 185.

Сокращение объемов эксплуатационного бурения неминуемо ведет к снижению добычи, но с задержкой в несколько месяцев. Кроме того, на сланцевых структурах США имеется большое количество неосвоенных — пробуренных, но не введенных в эксплуатацию — скважин. Падение спроса, низкие нефтяные цены и проблемы с финансированием вынуждают сланцевые компании отказываться от бурения и концентрировать усилия на запуске в эксплуатацию неосвоенных скважин. Это позволяет продолжать добычу, значительно сократив капитальные затраты.

ГРП — НЕ ПАНАЦЕЯ

Для запуска в эксплуатацию неосвоенных скважин, пробуренных на сланцевых структурах, необходимо проведение ГРП. По данным из разных иточников, в конце апреля в США насчитывалось более 7300 неосвоенных скважин.

Норвежская консалтинговая компания Rystad Energy сообщает, что в апреле американские компании провели всего 337 операций ГРП по сравнению с 877 в марте и 1238 в феврале. Ожидается, что в мае количество операций ГРП продолжит снижаться и не превысит 330.

Эксперты норвежской компании считают, что объемы работ по проведению ГРП могут увеличиться в третьем квартале, но только в случае улучшения рыночных конъюнктуры.

"Последние переговоры с представителями поставщиков, нефтесервисных и сланцевых компаний позволяют сделать вывод, что до конца второго квартала объемы работ (по проведению ГРП — ред.) будут по-прежнему невелики. Некоторое увеличение можно ожидать в третьем квартале. Но для этого необходимо, чтобы цены на WTI превышали $30/барр. Увеличение возможно лишь на самых продуктивных участках, принадлежащих компаниям, которые не испытывают финансовых проблем" — считает Артем Абрамов, глава подразделения Rystad Energy по изучению добычи сланцевой нефти.

На Permian Basin — крупнейшей сланцевой структуре, где добывается более трети всей американской нефти — в мае будет проведено более 100 операций ГРП. Этого недостаточно, чтобы компенсировать снижение продуктивности действующих скважин, которых на Permian Basin насчитывается около 150 тысяч.

Снижение добычи нефти началось в конце прошлого года на всех сланцевых структурах США за исключением Permian Basin. Теперь настал черед крупнейшей — до недавнего времени самой перспективной — сланцевой структуры. При этом, снижение может обернуться обвальным падением, несмотря на отказ Железнодорожной комиссии Техаса (регулятора нефтегазовой отрасли в этом штате) издать распоряжение о принудительном сокращении добычи.

ЛУКАВАЯ АМЕРИКАНСКАЯ СТАТИСТИКА

По последним данным EIA, средняя добыча нефти в стране на неделе, закончившейся 8 мая, составила 11,6 млн барр./сут. — на 300 тыс. барр./сут. меньше, чем неделей ранее. По сравнению с рекордным значением, достигнутым в конце февраля этого года, добыча снизилась на 1,5 млн барр./сут.

Однако ряд западных экспертов уверены, что статистические данные EIA не отражают реального положения дел. По их мнению, добыча в США упала больше, чем сообщает EIA. и превышает 3 млн. барр./сут.