МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Аукцион на бронирование транзитных мощностей польского участка газопровода Ямал-Европа на июнь завершился в понедельник, по его итогам забронировано около 94% мощностей трубопровода, следует из данных польского газотранспортного оператора Gaz-System.

Аукцион проводится на поставки в период с 6.00 1 июня до 6.00 1 июля. Из доступных 38,3 миллиона киловатт-часов было забронировано 36,1 миллиона, или 94%. Имя победителя аукциона оператор не раскрывает.

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и уже с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямала-Европы проходит только по результатам аукционов. Мощности на неполный день 17 мая были забронированы примерно на 59%, а на 18 мая было зарезервировано уже 66%.

При этом в начале месяца Gaz-System также провела аукцион на доступ к своему участку Ямала-Европы на третий квартал, по итогам которого на этот период было забронировано 80% газотранспортных мощностей.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов на вопрос РИА Новости о судьбе польского транзита отмечал, что "причин для беспокойства нет". Ранее он заявлял СМИ, что несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.