МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Переход Польши от долгосрочного транзитного договора к аукционной системе, с одной стороны, заставит "Газпром" платить больше и оформлять участие в аукционах, а с другой – оплачивать придется только те мощности, которые нужны в настоящий момент. Неожиданно возможны и преференции для "Северного потока-2": немцы не захотят слишком уж зависеть от транзитеров

Долгосрочный контракт на транзит российского газа в Германию, заключенный Москвой и Варшавой еще в 1990-х, истек в минувшие выходные. Теперь польский газовый оператор Gaz-System в соответствии с европейскими правилами будет разыгрывать мощности трубы на аукционах. Они начались вечером в воскресенье, и по данным оператора, мощности газопровода на понедельник забронированы примерно на 66%.

Польский маршрут – ключевой для поставок российского газа в Евросоюз. На него приходится почти пятая часть газового экспорта России в ЕС. Ежегодный транзит российского газа через территорию Польши составляет около 30 миллиардов кубометров. Кроме того, 8-10 миллиардов кубометров газа в год Польша получает по газопроводу в соответствии с контрактом на поставки. Эти договоренности пока в силе, а вот переговоры по продлению европейского транзита до сих пор не привели к результату.

ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

Эксперты, опрошенные "Прайм", объясняют это, прежде всего, политическими причинами.

"По большому счету, это часть американской борьбы за европейский рынок. Трубопроводный газ даже в период сверхнизких цен выгоднее, чем СПГ. Однако с 2004 года Польша является членом ЕС и все более утрачивает собственный суверенитет. И в настоящее время не имеет возможности продлить контракт с "Газпромом", — полагает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

Но экономика замешана в этой истории не менее существенно. Польский оператор заявил, что новая процедура – аренда мощности газопровода на аукционах – для них выгоднее, чем платежи по старым долгосрочным соглашениям. К тому же такой порядок больше соответствует принятым в ЕС правилам, напомнил аналитик "Финама" Алексей Калачев.

Помимо этого, Польша сама пытается зарабатывать от добычи и поставок газа на свой внутренний рынок, а также и на рынки сопредельных государств — Украины, Белоруссии, Прибалтики и в Восточную Европу. Газ от "Газпрома" здесь может стать для нее конкурентом.

НОВОЕ ЛУЧШЕ СТАРОГО

Транзит газа осуществляется по-прежнему по тому же польскому участку газопровода "Ямал-Европа". Однако теперь основные поставщики должны своевременно участвовать в аукционах и бронировать мощности – как, собственно, и поступил "Газпром", отметил аналитик "Алор" Алексей Антонов.

"Безусловно, такая схема экономически более выгодна Польше и менее приятна "Газпрому", но с другой стороны, она полностью соответствует нормам третьего энергопакета. В этом случае стоимость услуг будет определяться прозрачно, и Польша не сможет требовать надбавок как в случае, например, со стоимостью потребляемого ею газа", — уточнил он.

"Газпром" кое в чем выигрывает от прекращения транзитного контракта. Новая система бронирования и применения мощностей позволит ему оплачивать только те мощности, которые требуются в конкретный момент, говорит Лукичева.

"В первый день игры с новыми правилами труба будет эксплуатироваться только на 58%. Немецкий газотранспортный оператор Gascade показал, что поставки в точке входа трубопровода "Ямал-Европа" в Германию оставались стабильными. До конца мая Gaz-System будет проводить ежедневные аукционы по использованию транзитных мощностей. Аукцион на III квартал 2020 года уже состоялся. На нем было выкуплено около 80% нынешних мощностей "Ямал-Европа", — отметила она.

Остаток мощностей может быть предложен грузоотправителям на ежемесячных и ежедневных аукционах.

Минус в том, что постоянно придется оформлять участие в аукционах, а также в том, что такой транзит будет обходиться "Газпрому" дороже, чем раньше, согласен Калачев. Плюс в том, что нет необходимости оплачивать всю пропускную способность газопровода, можно арендовать ровно столько, сколько необходимо. На сегодня она забронирована примерно на 63%. Понадобится "Газпрому" прокачать больше или меньше, он сможет это сделать. На мой взгляд, это рачительный подход и вполне рыночный, говорит эксперт.

АЛЬТЕРНАТИВА ПОЛЬСКОМУ ТРАНЗИТУ

Эксперты констатируют, что для России как ключевого поставщика "голубого топлива" на территорию ЕС позиция Польши не может быть главенствующей в принятии решений. Ведь она не скажется на общем зачете результатов поставок газа, так как через ее территорию транзитом идут далеко не все объемы. На общий результат влияет либо полная остановка транзита, либо серьезные аварии, либо резкое снижение спроса, говорит Антонов.

По мнению Калачева, в нынешней ситуации переход на аукционную схему никак не выключает польский транзит и не создает преференций для "Северного потока-2". Этот новый трубопровод только диверсифицирует маршруты поставок и создает запас мощности для роста экспорта газа в Европу. Однако текущий спрос на природный газ из России вполне и даже с запасом можно удовлетворять и через действующие газопроводы. Поэтому ситуация с польским участком газопровода "Ямал – Европа" не мешает экспорту "Газпрома" и никак не повлияет на отношение членов ЕС к проекту "Северный поток-2", каким бы оно ни было.

В свою очередь, Лукичева считает, что история с польским транзитом отразится на объемах транзита российского газа в Европу. Отказ Польши от продления контракта может привести к потере значительной доли рынка "Газпрома" в Европе.

"Со стороны Германии наблюдается очень активное нежелание зависеть от соседей-транзитеров, что будет доводом в пользу строительства проекта "Северный поток-2". Но это вряд ли снимет головную боль для участников проекта, ибо Германия также член ЕС и не обладает суверенитетом в полной мере", — отметила она.

В общем, судьба работы "Газпрома" в Европе и его доля рынка будет зависеть от успешности борьбы за эту долю, а также от экономических условий на рынке газа и нефти и политической силы России, подытожила эксперт.​