МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти в понедельник, а нефть американской марки WTI с поставкой в июне дорожает уже более чем на 10% перед открытием сессий на торговых площадках в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.16 мск стоимость июньских фьючерсов на WTI, которые истекают 19 мая, дорожали на 10,6%, до 32,55 доллара за баррель; июльских — на 8,6%, до 32,08 доллара.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла в то же время на 6,68%, до 34,67 доллара за баррель.