МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири 2", который может стать основой экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 миллиардов кубометров газа, сообщил журналистам председатель правления компании Алексей Миллер.

"По поручению президента России "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири 2", — заявил Миллер.

Он отметил, что целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры Запада и Востока России, а также газификация в Восточной Сибири.

"Также "Сила Сибири 2" может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 миллиардов кубометров. При этом газ Ямала будет поставляться и в Европу, и в Азию", — сказал глава "Газпрома".

В конце марта президент России Владимир Путин на встрече с Миллером дал поручение о начале проектно-изыскательских работ для газопровода "Сила Сибири 2".

"Газпром" и китайская CNPC подписали соглашение о поставках газа в Китай по западному маршруту ("Сила Сибири 2") в 2015 году, оно предусматривает создание новой трубопроводной системы в уже существующем транспортном коридоре от Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы. Осенью прошлого года Путин попросил "Газпром" изучить создание нового экспортного маршрута в Китай через территорию Монголии.