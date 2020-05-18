МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Отгрузки бензина из Белоруссии в Россию железнодорожным транспортом в апреле показали резкий рост и составили 40,1 тысячи тонн, что стало максимальным уровнем за несколько лет, сообщает новостная служба международного ценового агентства Argus.

За весь 2019 год из Белоруссии было импортировано в Россию лишь 200 тонн продукта, уточняет агентство.

"Многим российским покупателям оптовых партий белорусского бензина это топливо с поставкой в апреле с учетом стоимости транспортировки на станцию назначения обходилось минимум на 500 рублей на тонну дешевле, чем продукт отечественного производства, предложение которого на бирже в апреле значительно сократилось", — отмечает Argus.

Как поясняет ценовое агентство, это стало результатом того, что регулирующие органы и нефтяные компании в прошлом месяце договорились снизить на срок до 30 июня нормативы обязательных биржевых продаж нефтепродуктов с 10% до 5%. Владельцы некоторых сетей АЗС в этих условиях в апреле стали формировать запасы недорогого белорусского топлива, ожидая в дальнейшем роста спроса на бензин и удорожания топлива после ослабления карантинных мер.

По оценкам Argus, для Белорусской нефтяной компании доходность апрельских поставок бензина Аи-92 на российский рынок была выше, чем в направлении латвийского порта Вентспилс, в среднем более чем на 100 долларов за тонну.

Более 30% белорусских поставок в апреле было отгружено в южные регионы России: Краснодарский край, Ростовскую область, Ставропольский край и Дагестан. Кроме того, крупные объемы бензина белорусского производства в апреле отгружались в Калининградскую область, в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также в граничащие с Белоруссией Брянскую и Смоленскую области и ряд других регионов Центральной России.

В последние два года поставки белорусского бензина в Россию были незначительными, напоминает Argus. Интерес к импортному продукту на российском рынке снизился благодаря увеличению мощностей по выпуску бензина на российских НПЗ в рамках проектов модернизации, а также изменению налогового режима, в частности, в связи с заработавшим в 2019 году механизмом демпфера, отмечает агентство.

В январе–апреле 2017 года железнодорожные отгрузки белорусского бензина на российский рынок составили около 10 тысяч тонн, тогда как в январе–апреле 2016 года их объем достигал 82 тысячи тонн, а за аналогичный период 2015 года — 171 тысячу тонн.