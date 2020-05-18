МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в июне снизится по сравнению с маем на 197 тысяч баррелей в день, или на 2,5%, до 7,822 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

В том числе самое большое снижение добычи ожидается на месторождении Permian — на 87 тысяч, до 4,29 миллиона баррелей в день. Добыча на Anadarko, на мнению EIA, сократится при этом на 28 тысяч, до 434 тысяч баррелей в день, на Niobrara — на 24 тысячи, до 636 тысяч баррелей в день, на Bakken — на 21 тысячу, до 1,114 миллиона, на Eagle Ford — на 36 тысяч, до 1,174 миллиона. Наименьшее снижение ожидается на месторождении Haynesville — на одну тысячу, до 36 тысяч в день.

Кроме того, ожидается, что добыча на месторождении Appalachia не изменится и останется на уровне в 138 тысяч баррелей в сутки.

EIA также ожидает в июне общего сокращения добычи газа на всех этих месторождениях на 779 тысяч кубических футов, до 81,47 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в апреле выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 13, до 7617.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.