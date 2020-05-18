МЕХИКО, 18 мая /ПРАЙМ/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что правительство готово и будет защищать неожиданно вступившее в силу в пятницу соглашение Национального центра энергетического контроля Cenace, отмены которого потребовали национальные и международные компании из сектора "зелёной" энергетики, опасаясь за судьбу инвестиций и долю рынка.

"Они имеют полное право на обращение в суд, так же как и мы имеем право делать это в рамках действующего законодательства и в защиту интересов мексиканцев", — заявил президент в ходе утренней пресс-конференции.

Вечером в пятницу в Официальном ежедневнике федерации, публикующем вступившие в силу мексиканские правовые акты, Cenace опубликовал "Соглашение об обеспечении эффективности, надежности и безопасности Национальной электрической системы", которое заменило руководящие в отрасли принципы, утвержденные правительством президента Пенья Ньето в 2017 году.

Согласно новым правилам, Cenace уполномочен ограничивать передачу электроэнергии из возобновляемых источников, в основном осуществляемой частными компаниями, с тем чтобы отдавать приоритет электростанциям Федеральной комиссии по электроэнергии CFE, работающим в основном на ископаемом топливе.

Координационный совет предпринимателей Мексики CCE совместно с Американской деловой палатой и Исполнительным советом глобальных компаний обвинили минэнерго Мексики в нарушении прав всех участников сектора, узурпации функций и проведении "разрушительной кампании произвола и манипуляции информацией" — соглашение было опубликовано без необходимых консультаций и якобы в нарушение правовых норм.

По мнению предпринимателей, помимо дискриминации в отношении возобновляемых источников энергии, соглашение Cenace дает властям возможность искусственно удорожать производство электроэнергии и произвольно вытеснять любые генерирующие проекты из частного сектора.

Участники рынка заявили о намерении использовать все доступные юридические пути, включая торговые и международные соглашения, чтобы "обеспечить верховенства закона и защиту энергетической отрасли страны".

Предприниматели подсчитали, что в результате принятия новых правил пострадают по меньшей мере 18 энергетических проектов с объёмом инвестиций свыше 30 миллиардов долларов.

Президент Мексики, поясняя причины реформы, заявил, что в результате действий нечистых на руку компаний и политиков, которые приватизировали энергетический сектор, при закупках электроэнергии в отношении ряда частных компаний действовал преференциальный режим. По его словам, существовавшая схема ущемляла интересы государственной CFE, которая в частности производит энергию из возобновляемых источников на своих ГЭС.

"Мы будем защищать национальную электроэнергетику, потому что у меня есть обязательство, которое я выполню, что цена на электроэнергию не будет расти", — подчеркнул президент Лопес Обрадор.