ВАШИНГТОН, 18 мая /ПРАЙМ/. Американский энергетический трейдер United Energy Trading, участвующий в сделке по поставке в Белоруссию американской нефти, в понедельник отказался предоставить РИА Новости детали данной сделки.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на прошлой неделе заявил, что республика начинает поставки нефти из США. По словам Макея, Белоруссия рассматривает сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства. Госдеп США заявил, что сделка при участии американского энергетического трейдера United Energy Trading, при содействии компании США Getka и польской UNIMOT укрепляет суверенитет Белоруссии, демонстрирует готовность США предоставлять возможности американским компаниям, заинтересованным в белорусском рынке, а также выполняет взятые США в феврале обязательства.

"UET Global, LLC не предоставляет открыто запрашиваемую вами информацию, поскольку наши контракты и бизнес-планы конфиденциальны", — заявили РИА Новости в United Energy Trading в ответ на запрос о предоставлении информации по объемам, цене и датам поставки.

Пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил на прошлой неделе, что первый танкер с 80 тысячами тонн американской нефти для Белоруссии прибудет в литовскую Клайпеду в начале июня.