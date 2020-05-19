МИНСК, 19 мая — ПРАЙМ. Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо найти консенсус по вопросу ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Неурегулированным остается вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет. Притом что актуальность проблемы постоянно возрастает. Сегодня мы должны найти нужный нам всем консенсус", — сказал Лукашенко в ходе саммита ЕАЭС, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки. Слова главы республики приводит госагентство Белта.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.