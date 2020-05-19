ПРАГА, 19 мая — ПРАЙМ. Активисты из движения Extinction Rebellion заняли во вторник в Праге три заправочные станции фирмы Shell, вывесив плакаты с надписью "Конец нефти, конец Shell", станции окружены полицией, сообщила журналистам представитель правоохранителей Эва Кропачова.

"Эко-активисты заняли три заправочные станции в разных частях Праги: на улицах Страконицка, Европска и Врхлицкого. С крыш этих станций они вывесили плакаты с надписью "Конец нефти, конец Shell". Полиция окружила данные станции, закрыв доступ к ним. Прибывшие пожарные были отпущены за ненадобностью, поскольку представительство фирмы Shell разрешило пребывание активистов на крышах станций. Дальнейшие действия рассматриваются", — сказала Кропачова.

На своей странице в Facebook активисты обвинили фирмы, подобные Shell, в разрушении планеты.

"Такие фирмы как Shell зарабатывают на разрушении планеты огромные прибыли для нескольких акционеров, которые сегодня проводят встречу в Гааге. Мы настаиваем на справедливом изменении условий для людей, занятых в нефтяной промышленности, чтобы энергия принадлежала всем", — написали эко-активисты в соцсети.