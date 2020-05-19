МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Польша ожидает, что объемы поставок газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из России останутся такими же или очень близкими к тем, что были до истечения контракта на транзит российского газа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского.

"Учитывая потенциальную задержку с "Северным потоком 2", похоже, что транзит газа через "Ямал-Европу" продолжится. Скорее всего, "Ямал-Европа" будет использоваться в той же или очень похожей степени, как это было до сих пор", — сказал Наимский.

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и уже с 17 мая прокачка по польскому отрезку "Ямала-Европы" проходит только по результатам аукционов. Мощности на неполный день 17 мая были забронированы примерно на 59%, а на 18 мая было зарезервировано уже 66%.

"Новый механизм вступил в силу 17 мая, и есть клиент, который использует новый механизм. Можно предположить, что это "Газпром экспорт", который использует этот маршрут из России в Германию. Он забронировал 90% мощности на третий квартал, а в понедельник забронировал мощности на июнь", — сказал Наимский.