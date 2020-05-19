БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мая — ПРАЙМ. МИД Венесуэлы считает преступлением со стороны США препятствовать торговле венесуэльской нефтью, намерен обратиться в Международный уголовный суд, сообщил глава министерства Хорхе Арреаса.

"Новые угрозы санкций и признания со стороны представителей США, которые доказывают агрессию против Венесуэлы. Благодаря средствам от продажи нефти приобретаются лекарства, продукты питания для нашего народа. Препятствовать этому — это преступление. Мы обратимся с этим в Международный уголовный суд", — написал он в Twitter.

Арреаса привел в блоге отрывок из интервью директора из Совета национальной безопасности при Белом доме по делам Западного полушария Маурисио Клавера-Кароне колумбийскому телеканалу NTN, в котором чиновник говорит, что ряд нефтяных компаний рискуют попасть под санкции США из-за сотрудничества с Венесуэлой.

"Нет исключений ни для одной компании в мире. Мы говорили с Repsol, мы говорили Reliance из Индии, с Eni из Италии… Мы им объяснили, что если они продолжат эту деятельность, они могут попасть под риск санкций", — сказал чиновник. При этом он подчеркнул, что это не тот путь, которым бы хотелось идти властям США.

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.