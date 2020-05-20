МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере 0,97 рубля на привилегированные акции, 0,65 рубля — на обыкновенные акции, сообщается в материалах компании.

"Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО "Сургутнефтегаз" — 0,97 рубля, по обыкновенной акции ПАО "Сургутнефтегаз" — 0,65 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном советом директоров порядке", — приводится в сообщении соответствующая рекомендация.

Реестр на получение дивидендов рекомендуется закрыть 20 июля.

По итогам 2018 года "Сургутнефтегаз" выплатил 65 копеек на обыкновенную и 7,62 рубля на привилегированную акцию. За 2017 год акционеры "Сургутнефтегаза" утвердили дивиденды в размере 1,38 рубля на привилегированную акцию и 65 копеек — на обыкновенную.

"Сургутнефтегаз" — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности "Сургутнефтегаза" охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.